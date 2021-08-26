Milli Eğitim Bakanı Özer, Ahlat’ta il müdürleriyle eğitim değerlendirme toplantısı yaptı

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Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 ilin milli eğitim müdürüyle okulların açılmasına yönelik değerlendirme toplantısı yaptı.

Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü etkinlikleri için Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 ilin milli eğitim müdürüyle okulların açılmasına yönelik değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Özer, etkinliklerin ardından Ahlat Öğretmenevinde Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın da katıldığı toplantıda Ağrı, Bitlis, Bingöl, Batman, Muş, Van ve Siirt il milli eğitim müdürleriyle, okulların 6 Eylül'de açılmasına ilişkin hazırlıkları değerlendirdi.

Toplantı sonrası Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Bakan Özer’e tablo hediye ederken, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ise Ahlat bastonu hediye etti.

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