Nemrut Kalderası'nda korkutan yangın



Özcan ÇİRİŞCeren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'e 20 kilometre uzaklıkta dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü de bulunan Nemrut Dağı kalderasında örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonları (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen, her yıl yüzlerce turistin ziyaret ettiği, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Dağı kalderasında dün akşam saatlerinde örtü yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, AKUT ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf edildi. Kontrol altına alınan yangın bugün öğlen saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı. Bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Çalışmaları takip eden Tatvan Orman İşletme Şefi Ayşe Şahin, ihbar alır almaz ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Şahin, "Bölgeye ulaştığımızda bir örtü yangını olduğunu gördük. Sarp bir arazi olduğu için arazözlerle müdahale edemedik. İşçi gücüyle müdahale ettik. Yaklaşık 1 saat sonra yangını kontrol altına aldık. Akşam 20.30´da yangını söndürdük. Olası bir yangına karşı bir ekip bıraktık. Gün boyu ekiplerimiz buradaydı. Bu nedenle bugün havanında rüzgarlı olması nedeniyle yangın yanan alanda yeniden başladı. Yaklaşık 5 dönümlük bir alan yandı. Yanan alanda ağaçlara bir zarar gelmedi. Tamamen örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Yangını tekrardan kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2021-08-27 19:21:23



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