Bitlis'te 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi'den 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, 32 pet şişede 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan C.Ş., Y.D. ve H.Y. ise gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Ş. tutuklandı, Y.D. ve H.Y. serbest bırakıldı. FOTOĞRAFILIDHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-08-28 11:39:32
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