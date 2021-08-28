Bitlis'te 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama

DHA

Bitlis'te 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi; 1 tutuklama


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi'den 1'i tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğin de kullanıldığı aramada, 32 pet şişede 9 kilo 681 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan C.Ş., Y.D. ve H.Y. ise gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden C.Ş. tutuklandı, Y.D. ve H.Y. serbest bırakıldı. FOTOĞRAFILIDHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-08-28 11:39:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te 9 kilo 681 gram Metanfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 9 kilo 681 gram Metanfetamin ele geçirildi
Nemrut Kalderası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Nemrut Kalderası'nda çıkan yangın kontrol altına ...
Nemrut Kalderası'nda korkutan yangın
YEREL HABERLER Nemrut Kalderası'nda korkutan yangın
Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
YEREL HABERLER Doğa harikası Nemrut kalderasında korkutan yangın
Tatvan’da aşı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Tatvan’da aşı çalışmaları devam ediyor
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ahlat’ta il müdürleriyle eğitim değerlendirme toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Ahlat’ta il müdürleriyle ...
Bakan Gül, sosyal medyadan gelen daveti geri çevirmedi Bakan Gül, Ahlat Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Gül, sosyal medyadan gelen daveti geri ...
Otobüs ile tır çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Otobüs ile tır çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı; 1'i ağır, 3 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı; 1'i ağır, 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.