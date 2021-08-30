Hizan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı

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– Bitlis’in Hizan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99.yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okunarak öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve Jandarma Astsubay Çavu. Mustafa Kocatepe tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi. Törene; Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Elif Erbay Mahmutoğlu, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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