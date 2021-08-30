Başkan Çoban’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gurur ve onurunu yaşadıklarını belirten Başkan Çoban, “Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin kuruluşuna giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu büyük zafer ile milletimizin en çaresiz zamanlarda bile en büyük güçlükleri aşabileceğini göstermiştir. Bu zafer aziz milletimizin fedakârlığının, kararlılığının, vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesidir. Türk Milleti, haklı ve onurlu direnişiyle, savaşın kazanılmasında vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayısal güçten daha üstün olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış, bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol göstermiştir. Milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunun idraki ile milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin tüm kahramanlarını şükran ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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