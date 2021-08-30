Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü

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Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı. Program, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Bitlis Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hüsamettin Boynukara tarafından yapıldı. Öğrencilerin şiirler okuduğu program, Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ın makamında tebrikleri kabulü ile sona erdi.

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