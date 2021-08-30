Bitlis'te iki ayrı noktada örtü yangını

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te, iki ayrı noktada örtü yangını çıktı, bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Bitlis-Van kara yolunun 35'inci kilometresi ile BitlisDiyarbakır kara yolunun Buzlupınar mevkiinde iki ayrı noktada örtü yangını çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın bölgelerine çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma, AKUT ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma yürütürken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 2 ayrı noktada saat 14.00 sıralarında henüz sebebi bilinmeyen örtü yangını bilgisini aldıklarını, bölgeye ekipleri sevk edildiğini, yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-08-30 16:28:08



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