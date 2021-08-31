Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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– BitlisBaykan karayolunda kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde karayolu üzerindeki Yenice Karakolu yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyonetle minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada araçlar hurdaya dönerken, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

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