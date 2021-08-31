Kadınların el emeğinin satıldığı 'Emek Bahçesi'ne büyük ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların el emeğinin satıldığı 'Emek Bahçesi'ne büyük ilgi

İHA

Kadınların el emeğinin satıldığı 'Emek Bahçesi'ne büyük ilgi

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan el emeği ürünlerinin satıldığı ‘Emek Bahçesi’ büyük ilgi görüyor.
Kursiyer kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlayacağı dükkâna alıcılar yoğun ilgi gösteriyor. Hazırladıkları ürünleri satma imkânına erişen kadınlar, bu sayede ilk ticari deneyimlerini de yaşamış oluyor. Emek Bahçesi’nde el örmesi kazaklar, atkılar, oyuncak bebekler, iğne oyaları, el yapımı tablolar, hediyelik eşyalar türünden birçok ürün bulunuyor. Amaçlarının hem kazanmak hem kazandırmak olduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kurs Hocası Günay Çetin, “Amacımız burada kadınlara yönelik işler çıkartıp ürünleri satışa sunmak. Hem bayanlarımızın gelip bir şeyler öğrenmesi hem de kendi ev bütçelerine katkıda bulunmaları için önemli. Son derece güzel işler çıkartıyoruz. Herkesin kursa katılmasını istiyoruz. Bize bu imkânı sağlayan Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani tarafından hazırlanmış olan bu dükkânımızı herkesin görmesini istiyoruz. İsteriz ki bayanlarımız ayakları üzerinde durabilsinler. Amacımız burada hem kazanmak hem kazandırmak” şeklinde konuştu.
Emek Bahçesi’nde el sanatları, ahşap, kumaş boyaması türünden birçok hediyelik eşya olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Usta Öğreticisi Gülnur Gültekin ise “Tatvan Belediyesi Sanat ve Kültür Atölyesinin ‘Emek Bahçesi’ adı altında açmış olduğu dükkândayız. Burası belediye başkanı tarafından sanat merkezi kursiyerleri ve bayanlara yönelik açılmış olan bir satış dükkânıdır. Bayanlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini satışa sunuyoruz. Burayı belediye başkanımız tahsis ettiler. İğneden ipliğe hiçbir destekten kaçınmadılar. Kendilerine destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Burada dikiş, el sanatları, ahşap, kumaş boyaması, ahşap boyaması, filografi ve bunun yanı sıra bayanlarımızın el emeği ve gıda ürünleri olarak erişteler, salçalar, kurutmalar yapıp satışa sunduğumuz bir satış dükkânımızdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetle minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Bitlis’teki örtü yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Bitlis’teki örtü yangını ormanlık alana sıçramadan ...
Tatvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Tatvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Bitlis'te iki ayrı noktada örtü yangını
YEREL HABERLER Bitlis'te iki ayrı noktada örtü yangını
Bitlis’te 2 ayrı noktada örtü yangını çıktı
YEREL HABERLER Bitlis’te 2 ayrı noktada örtü yangını çıktı
Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü
YEREL HABERLER Bitlis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü
Güroymak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
YEREL HABERLER Güroymak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Başkan Çoban’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çoban’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Hizan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı
YEREL HABERLER Hizan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle ...
Ahlat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Ahlat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Tatvan, Muaythai Milli Takım kampına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Tatvan, Muaythai Milli Takım kampına ev sahipliği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.