Bitlis’teki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü

BitlisDiyarbakır karayolu üzerinde bulunan Buzlupınar mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

BitlisDiyarbakır karayolu Buzlupınar mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle bugün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yanan ağaç kütüklerinin devrilmesi sonucu 2 ayrı noktada yeniden başladı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle bölge yeniden alevlere teslim oldu. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını kontrol altına almak için canla başla mücadele ediyor.

Yangında şu ana kadar yaklaşık 15 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Orman İşletme Müdürü Tahir Baytaş, “Şu anda Buzlupınar mevkiindeyiz. Dün başlayan yangının dört bir etrafını çevirdik. Ancak öğlen saatlerine doğru yanan ağaç kütüklerinin aşağı doğru yuvarlanmasıyla birlikte 2 ayrı noktada yeniden yangın çıktı. Arkadaşlarımız yangına müdahale ediyor. 2 arazöz, 2 itfaiye aracımız, 1 müdahale aracı, 6 pikap ve 30’a yakın personelle olaya müdahale ediyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesiyle yer yer alevler yükseliyor. Rüzgar yön değiştirmesini durdurursa yangını kontrol altına alabiliriz” dedi.

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