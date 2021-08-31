Bitlis'teki örtü yangınına müdahale sürüyor



Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, dün iki ayrı noktada çıkan örtü yangınlardan biri kontrol altına alındı. Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisindeki, rüzgarın da etkisyle geniş bir alana yayılan yangına müdahale sürüyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan söndürme uçağı ve helikopter talebinde bulunduklarını söyledi.

Bitlis-Van karayolunun 35'inci kilometresi ile Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisinde, dün saat 14.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, AKUT ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bitlis-Van karayolundaki yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle geniş bir alana yayılan Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisindeki yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun çalışma yürütüyor. Yangın şu ana kadar 15 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Orman İşletme Müdürü Tahir Baytaş, Buzlupınar mevkisindeki yangının giderek büyüdüğünü belirterek, "Dün başlayan yangının dört bir etrafını çevirdik. Ancak öğle saatlerine doğru yanan ağaç kütüklerinin aşağı doğru yuvarlanmasıyla birlikte 2 ayrı noktada yeniden yangın çıktı. Arkadaşlarımız yangına müdahale ediyor. 2 arazöz, 2 itfaiye, 1 müdahale aracı, 6 pikap ve 30´a yakın personelle olaya müdahale ediyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesiyle yer yer alevler yükseliyor. Rüzgar yön değiştirtmesini durdurursa, yangını kontrol altına alabiliriz" dedi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay da yangının kontrol altına alınması için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan söndürme uçağı ve helikopter talebinde bulunduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2021-08-31 14:51:15



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