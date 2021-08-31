Vali Çağatay, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, BitlisSiirt karayolu Buzlupınar mevkiinde başlayan örtü yangının olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Vali Çağatay, yangın söndürme çalışmalarını yürüten yetkililerden bilgi alarak Orman İşletme Müdürlüğüne ait drone ile yangın bölgesini havadan inceledi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bölgedeki örtü yangının söndürülmesinde Orman İşletme Müdürlüğü, Bitlis İtfaiyesi, İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleriyle beraber, Bitlis Emniyet ve Jandarma güçleri de etkin görev alıyor. Örtü yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığı, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bölgelerde ise yangına itfaiye araçları, arazözler, Emniyet ve Jandarma güçlerine ait TOMA’lar yangının söndürülmesi için özverili bir biçimde çalışmalarına devam ediyor. Örtü yangını bölgesinde, Emniyet ve Jandarma güçleriyle beraber, Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ve Bitlis İtfaiyesi Müdürü Nazmi Olcay etkin bir şekilde yangın söndürme çalışmalarını yönetiyorlar” denildi.

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