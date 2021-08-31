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Bitlis Valisi Çağatay: Haritanın rengini maviye çevirmek için aşı seferberliği başlattık

DHA

Bitlis Valisi Çağatay: Haritanın rengini maviye çevirmek için aşı seferberliği başlattık


Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS,(DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında 'turuncu' kategori ile vaka artışının yüksek olduğu Bitlis'te, aşılama oranının yüzde 55 olduğu ifade edildi. Aşılama çalışmalarına destek veren Vali Oktay Çağatay "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok vilayetinde olduğu gibi,  bizde de aşılama oranı düşük. Sağlık Bakanımızın her akşam duyurduğu mavi iller arasında biz de olmak istiyoruz. Bu amaçla tam bir seferberlik başlattık"dedi.
Aşılama oranı yüzde 55 olan Bitlis merkez ve ilçelerinde, günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Bu kapsamda hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı ise giderek artıyor. Koronavirüs ile mücadelenin başladığı günden bu yana kentte sağlık çalışanları yoğun bir çalışma yütütürken, aşılamada ise aynı başarı sağlanamadı. Kent merkezi ve bağlı ilçelerde 48 ekip ve 116 sağlık personelleri ile aşılama çalışmaları yürütülüyor. Merkez ve ilçelerin çeşitli noktalarda kurulan aşı çadırlarında yapılan aşılama sürerken, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberindeki İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve  İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile birlikte oluşturulan sağlık çalışanlarını ziyaret edip, destek verdi. 
Yolda geçen araçları durdurarak, yolculara aşı olup olmadıklarını soran Vali Çağatay, kentteki aşılama oranını yüzde 75'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
MAVİYE DÖNMEK İÇİN AŞI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK'
Vali Çağatay, "Aşılama konusunda vatandaşlarımızı hem bilgilendirme, hem de ikna ederek, aşılama faaliyetlerimizi yürütmek istiyoruz. Çok şükür ülkemiz tedavilerle beraber, aşılarla da büyük bir yol kat etti. Sağlık Bakanlığımızın yurt dışından temin ettiği aşıları da vuruyoruz. Ama ne yazık ki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu´nun birçok vilayetinde olduğu gibi bizde de aşılama oranı düşük. Sağlık Bakanımızın her akşam duyurduğu mavi iller arasında biz de olmak istiyoruz. Bu amaçla tam bir seferberlik başlattık. Şu anda bulunduğumuz yol kontrol noktaları dahil, mahalle ve köylerin tamamını gezerek, konunun önemini anlatıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerdeki kapanma süreçlerini yaşamak istemiyorsak, bu işin gereklerini yerine getirmeliyiz. Vatandaşımız hakikaten ilgilidir. Arkadaşlarımızın gayreti ile de umuyoruz ki, birkaç güne kadar Türkiye´nin büyük bir kısmının olduğu gibi maviye döneceğiz. Yüzde 75´lik aşılama oranına ulaşacağız. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz. Aşılarını mutlaka ama mutlaka olmaları konusunda yine uyarıyoruz" dedi. DHA-Sağlık Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2021-08-31 18:15:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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