Bitlis'teki örtü yangınına müdahale sürüyor (2)

BİTLİS'TEKİ YANGINA TOMA ARAÇLARI DA MÜDAHALE EDİYOR
Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisinde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına müdahale sürüyor. Polisin toplumsal olaylarda kullandığı TOMA araçlarıyla destek verdi söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın bölgesine giden Vali Oktay Çağatay, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Şu ana kadar 15 hektar alanın yandığı bölgedeki yangın söndürme faaliyetine itfaiye, AFAD, jandarma, AKUT ve Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE
2021-08-31 19:02:57
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