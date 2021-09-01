Bitlis'teki örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altında



Özcan ÇİRİŞCeren KURTYE/BİTLİS, (DHA)BİTLİSDiyarbakır karayolu üzerinde, Buzlupınar mevkisi yakınında çıkan örtü yangını 3'üncü günde kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Eskişehir ve Kütahya'dan iki yangın söndürme helikopterinin bugün bölgeye sevk edileceği belirtildi.

Bitlis-Van karayolunun 35'inci kilometresi ile Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisi yakınlarında iki ayrı noktada 3 gün önce örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine her iki noktaya itfaiye, AFAD, jandarma, AKUT, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, Bitlis-Van karayolu üzerindeki yangını önceki gün kontrol altına aldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle geniş bir alana yayılan BitlisDiyarbakır karayolu üzerindeki yangın ise kısmen kontrol altına alındı. Şu ana kadar 20 hektardan fazla alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun bir mücadele veriyor.

Dün yangın bölgesine giden Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın talebi üzerine bugün Eskişehir ve Konya'dan da iki yangın söndürme helikopterinin bölgeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN

2021-09-01 10:42:44



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