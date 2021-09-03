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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te 40 hektar alan kül oldu

İHA

Bitlis’te 40 hektar alan kül oldu

Bitlis’te rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan ve 4 gün süren yangında 40 hektar alan küle döndü.
BitlisDiyarbakır yolunun Buzlupınar mevkiinde başlayan ve 4 gün boyunca devam eden örtü yangınında; Orman İşletme Müdürlüğü, belediye, jandarma, AFAD, Siirt ve Van Orman İşletme Müdürlüğü ve Kızılay gönüllülerinden oluşan 90 kişilik ekip görev aldı. Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan örtü yangını kısa sürede yayıldı. Vatandaşların yetkililere bilgi vermesinin ardından başlatılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının da tamamlandığı bölgede 40 hektarlık alandaki otlar tamamen yandı.
Yangın söndürme helikopteri, arazöz, müdahale aracı, itfaiye aracı ve orman işçileri ile yapılan mücadele sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bölgede çalışan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “İlimiz merkez ilçesi, BitlisSiirt yolundaki Buzlupınar tünelini geçince yolun doğu tarafındaki bölgede Pazartesi günü öğle saatlerinde henüz sebebini belirleyemediğimiz bir kaynaktan orman yangını ihbarı aldık. Hemen ekiplerimizi bu bölgeye sevk ettik. Ekiplerimiz baktıklarında örtü yangını şeklinde başladığını ve ilerlediğini gördü. Yer yer azalıp dönem dönem alevlenen yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma işlemleri de tamamlandı. Yaklaşık 40 hektarlık bir örtü yangını olduğunu düşünüyoruz. Bölge zaten orman zenginliği açısından çok zengin bir bölge değildi. Kısmi meşelikler vardı. Meşeler çok zarar görmedi. Yangın daha çok örtü yangını şeklinde gerçekleşti. Çok şükür ki bu gerçekleşen yangında hiçbir vatandaşımızın hayvanı, arı kovanı, evi gibi maddi ve manevi zararı olmadığını tespit ettik. Yangın süresince emniyet ve jandarma güçlerimiz TOMA’larıyla müdahale ettiler. Belediyelerimizin tamamından araç desteği gördük. En sonunda Orman Genel Müdürlüğümüz bize helikopter desteğinde de bulunarak yangının söndürülmesi konusunda ciddi destek sağladılar. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum. Ne olur bu kurak geçen yaz mevsiminde yangın çıkarmaya aday davranışlardan uzak dursunlar. Bizim çok ciddiye almadığımız sigara yanığı, küçük bir kül parçası, bir cam parçası bile bölgede ciddi zararlara yol açabiliyor. Ne olur dikkatli olsunlar. Bir kez daha ilimize geçmiş olsun diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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