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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Takım Antrenörleri Ahlat’ı gezdi

İHA

Milli Takım Antrenörleri Ahlat’ı gezdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde devam eden 9 günlük Muaythai Milli Takım kampına katılmak üzere kente gelen Milli Takım Antrenörleri Ahlat ilçesindeki tarihi ve turistik mekanları gezdi.
1 Eylül’de başlayıp 9 Eylül’e kadar devam edecek olan Milli Takım kampı için Tatvan’da bulunan Muaythai Milli Takımı bir yandan antrenmanlara devam ederken diğer yandan ise kentin tarihi ve turistik mekanlarını geziyor. Kamp programı kapsamında düzenlenen gezi programına katılan yaklaşık 20 Antrenör Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur ve Turizm Tanıtma Platformu (TUTAP) Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin eşliğinde Ahlat’ın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Ziyaret edilen mekanlarla ilgili grup üyelerini bilgilendiren TUTAP Bitlis İl Temsilcisi Cengiz Şahin, kentin tarihi ve turistik zenginliklerine dikkat çekerek, Muaythai Milli Takımını Bitlis’te misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur ise, 1 Eylül’de başlayan kampın 9 Eylül’e kadar devam edeceğini ifade etti. 9 gün devam edecek olan kampa antrenörlerin yanı sıra 70 milli sporcunun katılım sağladığını kaydeden Uğur, program dahilinde zaman zaman tanıtım amaçlı gezi programlarının düzenleneceğini kaydetti. Ahlat gezi programı kapsamında 1071 Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği Ahlat Millet Bahçesi, Abdurrahman Gazi Türbesi, Çifte Kümbetler, Emir Bayındır Kümbeti ve tarihi Selçuklu Mezarlığını ziyaret eden Antrenörler ilçenin tarihi ve turistik güzelliklerine adeta hayran kaldı.

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