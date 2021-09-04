Bitlis’te Geylani Medresesi'nde ilimlerini tamamlayan 41 talebeye icazetleri verildi.

Bitlis merkeze bağlı Yolyazı köyünde ilimlerini tamamlayan 41 talebe için icazet töreni düzenlendi. Düzenlenen icazet törenine İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, bölgenin tanınmış kanaat önderleri, şeyh, alim, ilçe müftüleri ve mollaların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program, ilahi ve kasidelerin seslendirilmesiyle devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Geylani Medresesi baş müderrisi Nesrullah Geylani, Suffa'dan günümüze gelen medreselerin önemine dikkat çekerek, icazet programına katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Günün anlam ve önemine binaen konuşan İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani ise ilmin ve medreselerin önemine vurgu yaptı. Geylani, "Bölgemizde çok güzel medreseler var, çok güzel İslami ilmi tahsil eden şubelerimiz var. Bunlar bizleri çok sevindiriyor. İl müftülüğü olarak, 'Okulsuz medrese, medresesiz okul olamaz' parolamızı 2 yıldır Bitlis'te gerçekleştiriyoruz. Bitlis il genelinde 18 medresemiz var. Bu medreseler aynı zamanda Kur'an kurslarımızdır. Bu medreselerimizde hafızlık şubesi sınıflarımız var. Bu medreselerimizde Diyanet İşleri Başkanlığımızın yeni hazırladığı 'Kur'anı anlamak ve İslami ilimleri öğrenmek' programı var. Bitlis medreseleriyle, alimleriyle, ulemasıyla meşhurdur. Bu güzellikler tekrar filiz veriyor" dedi.

"Ya öğrenen olun ya öğreten, ya dinleyen olun ya bunları seven. Beşincisi olmayın helak olacaksınız." hadisini hatırlatan Geylani, Bitlislilerin buna sahip çıktığını, bu hizmetlerin burada devam edeceğini söyledi.

Hazreti Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselem'in, "Sizin en hayırlınız, Kur'anı öğrenen ve öğretenlerdir." hadisini hatırlatan Geylani, "Bu medreselerde, bu şubelerde Allah'ın rızasını gözeterek, Kur'anı öğreneceğiz, öğreteceğiz. Öğrenip öğretenlere yardımcı olacağız. Ülkemize, milletimize, memleketimize bu medreselerdeki tahsiller neticesinde rahmet ve bereket inecek. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da bu medreselere özel destek ve yardımları vardır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ilmi eğitimlerini tamamlayan talebelere tek tek icazetleri taktim edildi. İcazet alacak talebelerin salavatlar eşliğinde tören alanına geldiği esnada duygulu anlar yaşandı.

Program, Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel'in yaptığı duanın ardından, misafirlere yemek ikramı ile sona erdi.

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