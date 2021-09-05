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Bitlis'te ilk 8 ayda 4 bin 96 göçmen yakalandı

İHA

Bitlis'te ilk 8 ayda 4 bin 96 göçmen yakalandı

Bitlis il genelinde bu yılın ilk 8 ayında 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ile ilgili 107 kişiye adli işlem yapıldığı bildirildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde 2021 yılının ilk 8 ayı içerisinde Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 bin 176 Afganistan, 841 Pakistan ve 79 diğer uyruklu olmak üzere toplam 4 bin 96 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı Suçunu düzenleyen TCK Madde 79 kapsamında 97 olayda toplam 107 şüpheliye adli işlem yapılmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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