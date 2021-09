Bitlisli yetimlere kırtasiye yardımı

Uluslararası yardım kuruluşu Avrupa Yetim Eli, Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde 50 yetim çocuğa kırtasiye yardımında bulundu.

Türkiye'nin birçok ilinde hayırseverlerin yaptıkları yardımları yetimlere ulaştıran Avrupa Yetim Eli, Bitlis'te de yetimleri kırtasiye yardımıyla sevindirdi. Çalışmaları hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Avrupa Yetim Eli'nin gönüllü temsilcisi Muhammed Ali Aysu, amaçlarının dünyanın dört bir yanındaki mağdur ve yetimlere yardımda bulunmak olduğunu belirterek, "Kuruluş amacımız dünyanın neresinde olursa olsun rengi, dili, ırkı hiç fark etmeksizin mağdur, fakir, yetim varsa onlara imkanlarımız ölçüsünde yardım etmeyi kendimize gaye edindik. Bundan dolayı Avrupa Yetim Eli, her nerede bir fakir ve mazlumun ihtiyacı varsa onu tespit eder, ona yardım etmek için bir çaba harcar. Malumunuz Türkiye'de okullar açılacağından dolayı yetim çocuklarımızın kırtasiye ihtiyacı olduğunu sezindik. Bununla ilgili bir çalışma yaptık, ihtiyacı olan yetim çocuklarımızın listelerini oluşturduk" dedi.



"Türkiye'nin birçok ilinde yetimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz"

Sadece Bitlis'te değil, Türkiye'nin birçok ilinde yetimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Aysu, "Sadece Bitlis'te değil, Türkiye'nin birçok ilinde yetimlerin ihtiyacı olan çanta, kitap, defter, kalem, boya, bunların hepsini birer set haline getirerek çocuklarımıza dağıttık. Çünkü şu anda insanlarda bir telaş oluşmuş Türkiye'de. Çocukların okul ihtiyacını almak için her biri çarşıda, kırtasiyede geziyor ve o süslü süslü çantalarla birlikte evlerine dönüyorlar ama bunu almaya gücü yetmeyen yetim çocuklarımız bunu görünce mahzun oluyorlar. Biz de onların mahzun olmaması adına hayırseverlere 'Gelin bir yetimin kırtasiyesi de sizden olsun.' şeklinde bir kampanya oluşturduk ve kampanyamız hala devam ediyor" ifadesini kullandı.



"İl il dolaşılarak yetimlere kırtasiye yardımı yapılıyor"

İl il dolaşarak yetimlerin kırtasiye ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Aysu, "Biz dün Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 90 tane çocuğumuza kırtasiye yardımı verdik. Oradan Şırnak'a geçtik. Şırnak'ta 83 tane çocuğumuza kırtasiye yardımı verdik. Oradan da Siirt'te geçtik ve burada 50 çocuğumuza kırtasiye malzemesini verdik. Şu anda Bitlis'te de inşallah 50 çocuğumuza kırtasiye yardımı vereceğiz. Bu sadece doğu illeriyle sınırlı değil, pazartesi günü İzmir'de, Antalya'da ve Türkiye'nin birçok ilinde kampanyalarımız devam edecek" diye konuştu.



“Türkiye'de 300'e yakın yetime her ay düzenli olarak nakdi yardım yapılıyor”

Türkiye'de 300'e yakın yetime her ay düzenli olarak yardımda bulunduklarını hatırlatan Aysu, dönemsel olarak da yaptıkları farklı kampanyalarla yetimlerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Avrupa Yetim Eli, dönemsel olarak kampanyalar yapıyor. Bundan önceki kampanyalarımız da 'Bir yetime sponsor ol.' dedik. Şu anda Türkiye'de 300'e yakın yetime sponsorluk yapıyor. Kurban Bayramı'nda, Avrupa'da kurbanlarını veren kardeşlerimizin kurbanları kesiliyor. Aynı zamanda yıl içinde de gerek sadaka kurbanı gerek adak kurbanı olan kardeşlerimiz, Avrupa'dan Türkiye'ye gönderiyorlar, kesip yetimlere dağıtıyoruz. Bundan bir hafta on gün önce Kastamonu'da olan selden dolayı Avrupa Yetim Eli olarak selzedelerin aynına gittik, orada mağdur olanlara alışveriş çeklerini verdik" şeklinde konuştu.

