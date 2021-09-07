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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te 112 Acil Çağrı Merkezi modern binasında hizmet veriyor

İHA

Bitlis’te 112 Acil Çağrı Merkezi modern binasında hizmet veriyor

İçişleri Bakanlığının 81 ilde hayata geçirdiği uygulama kapsamında Bitlis'te 112 Acil Çağrı Merkezi modern binasında hizmet veriyor.
Haziran ayında hizmete giren 112 Acil Çağrı Merkezi 4 ayda 83 bin çağrıya cevap verirken, toplamda 6 kurum personeli görev alıyor. Tek numara altında toplanan acil çağrı merkezine, emniyet, ambulans, jandarma, itfaiye, AFAD, Orman İşletme gibi kurumların acil çağrıları yönlendirildi. 77 personelin görev yaptığı merkez, vatandaşların kafasındaki karışıklığa da çözüm sunmuş oldu. Meydana gelen olaylarda tek numarayı çeviren vatandaş için aynı anda birkaç kurumdan ekipler görevlendirilebiliyor.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, merkezin kısa sürede birçok çağrıya cevap verdiğini belirterek, “Bitlis 112 Acil Çağrı Merkezi 19 Haziran’dan itibaren yeni binasında hizmet veriyor. Burada yaklaşık 77 personelimiz görev alıyor. Orman İşletme, jandarma, Sağlık Bakanlığı, itfaiye ve emniyet personelimizin görev alanına giren konularda yetkili personel vatandaşlarımızın 112’ye gelen çağrısını alıp bunlarla ilgili gerekli yönlendirmeleri yapıyor. 112 Çağrı Merkezinin anlamı ve görev alanı acil çağrı numaralarının tek numara altında toplandığını ifade ediyor. Bundan önce vatandaşımız emniyeti ilgilendiren bir konuda 155’i, jandarmayı ilgilendiren bir konuda ise 156’yı ararken, artık sadece 112’yi arıyor. 112’yi aradıklarında otomatikman ilgili kuruma yönlendiriliyor. Vatandaşlarımız karşılaşmış oldukları zor durumla alakalı zaman kaybına uğramadan direk ilgili kurumla karşılaşıyorlar. Bu zaman kaybını engellemiş oldu. Vatandaşlarımızın da içerisinde bulunduğu zor durumda farklı farklı kurumlarla muhatap olmaktan kurtuldu. Bitlis’te de biz bunu çok sık yaşıyorduk” dedi.
Vali Çağatay, merkez ile ilgili olarak vatandaşların memnuniyetlerini dile getirdiklerini ifade ederek, “19 Haziran’dan beri faaliyette bulunan 112 Acil Çağrı Merkezindeki arkadaşlarımız yaklaşık 83 bin çağrıyı karşıladılar. Çağrıyı karşılama süremiz şu anda 1.95 saniyedir. Yani 2 saniyenin altında bir sürede biz bu çağrıları karşılıyoruz. Bitlis’te vatandaşlarımız gereksiz yere meşgul etme konusunda bizi çok yormadılar. Yaklaşık 78 bin 900 çağrı vakaya dönüştü. Bu tam karşılığını bulan acil çağrı aramasıydı. Vatandaşlarımız 112’nin hizmetlerinden oldukça memnun olduklarını defalarca dile getiriyorlar. Yine vatandaşlarımızın ilgisini çekeceğini ve dikkat etmemiz gereken konulardan biri olduğunu düşündüğüm başka bir ilden ilimiz 112 Acil Çağrı Merkezini aramak istediklerinde ilimizin alan kodunu yani 434 olarak girip 112’yi eklediklerinde Bitlis’teki 112 Çağrı Merkezi düşecek. Bu vatandaşlarımızın başka illerdeki yakınlarının Acil Çağrı Merkezine ulaşmaları açısından ciddi bir kolaylık sağlıyor. Buna dikkat edilmesini rica ediyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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