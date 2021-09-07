Yıldızları fotoğraflamak için Nemrut'ta kamp kurdular



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası´na gelip, bölgede kamp kuran fotoğrafçılar, Samanyolu ve yıldızları fotoğrafladı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, her geçen gün ziyaretçi sayısını artırırken, geceleri de fotoğrafçıların ilgi gösterdiği gözde bir mekan haline geldi. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve çevresinde fotoğrafçılar, en iyi pozu yakalamak için gece geç saatlere kadar bekliyor. Fotoğrafçılar, Samanyolu'nu izleme ve fotoğraflama şansı da buluyor. Bölgede, ayda sadece 10 gün boyunca görülen Samanyolu için birçok fotoğrafçı bölgeye kamp kuruyor.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-09-07 10:25:39



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