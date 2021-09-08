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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın sağlık personeli camiye girerek hoparlörden aşı anonsu yaptı

İHA

Kadın sağlık personeli camiye girerek hoparlörden aşı anonsu yaptı

Bitlis Sağlık Müdürlüğüne bağlı aşı ekipleri il genelinde çalmadık kapı bırakmayarak köy köy, kapı kapı gezerek vatandaşlara korona virüs aşısı yapıyor.
İl genelinde oluşturulan yaklaşık 100 ekip kente ayak basmadık yer bırakmayarak, aşıya ön yargılı olan vatandaşları ikna etmeye çalışıyor. Bitlis merkeze bağlı Yumurtatepe köyünde görevli kadın sağlık personeli vatandaşların aşı olmaları için camiye girerek hoparlörden anons yaptı. Ayrıca hane hane gezen ekipler aşı olmak isteyen vatandaşların aşılarını yaptı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay canla başla çalışan sağlık ekiplerini tebrik ederek, yüzde 75’lik hedefe doğru ilerlediklerini söyledi. Sağlık ekiplerini gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ederek, yapılan çalışmalar sonucunda 67,6 oranına çıktıklarını, hedeflerinin kısa sürede yüzde 75’i bularak ‘mavi’ kategoride yer almak olduğunu söyleyen Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Covid19’la mücadele konusunda şu anda elimizdeki tek argümanın aşı olduğunu bütün dünya biliyor. Cumhurbaşkanımız da ifade etiler. Aşılama konusunda tüm Türkiye’nin seferber bir halde çalıştığını biliyoruz. Ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu illerimizde içerisinde Bitlis’in de olduğu bu bölgede aşılama konusunda vatandaşlarımızdan yeterli teveccühü görememiştik. Ama son zamanlarda Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık ekiplerimiz büyük bir özveri ile sahaya bütün emeklerini yansıttılar. Yaklaşık 100 civarında ekip kurduk. Bu arkadaşlarımız her biri 3’er, 4’er kişiden oluşan ekiplerle kapı kapı gezerek, icabında meralarda göçerleri, arıcılarımızı ziyaret ederek, orada aşılama faaliyetlerini yürütüyorlar. Aşılama konusunda tereddütleri olan vatandaşlarımızı da ikna ederek bu işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar” dedi.
Son günlerde birinci doz aşılama konusundan bakıldığında Bitlis sarı kategoride üst sıralara tırmandığının altını çizen Bitlis Valisi Çağatay, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde de İnşallah biz Bitlis’e mavi yakışır diyerek maviye kavuşacağız. Bu hastalığında tek bertaraf yolu bu olduğu için vatandaşlarımızı aşılama konusunda tekrar ve tekrar davetkar oluyoruz. Sağlık Bakanlığımıza bağlı hastanelerimizde çalışmalar devam ediyor. Ne yazık ki Covid19 konusunda ciddi bir yoğunluk yaşandı. Şu anda da kısmen devam ediyor. En son Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız verilere göre ilimiz aşılama oranına göre 67,6 ile sarı kategoride aşılama faaliyetini devam ettiriyor. Birkaç gün içerisinde yüzde 75’le mavi renge biz de kavuşacağız. Vatandaşlarımızın aşılama konusunda en küçük bir tereddütleri olmasın. Ben kendim 2 doz sinovac aşıyı, üzerine 2 doz da biontech aşıyı oldum. Cumhurbaşkanımızın olduğunu, Bakanlarımızın tamamının olduğunu biliyoruz. İnşallah sağlıklı günlere hep birlikte kavuşacağız” şeklinde konuştu.
Yumurtatepe köyünde aşılama hizmetini yürüten sağlık memuru Süleyman Aksev ise, “Bitlis Sağlık İl Müdürlüğü bizleri çevredeki köy ve mahallelerde aşılama faaliyetini yürütmek için görevlendirdi. Biz yaklaşık 20 günden beridir ev ev, sokak sokak gezerek vatandaşlarımıza aşı yapmaya çalışıyoruz. Aşılama konusunda zaman zaman vatandaşlarla sıkıntılar yaşıyoruz. Bunları ikna etmek ve aşının zorunluluğunu anlatmaya çalışıp, aşılamaya çalışıyoruz. Bu hastalıktan korunmamızın tek çaresi aşıdır. Onun için vatandaşlarımızdan aşı konusunda duyarlı olmalarını, sadece bizlerin gelmelerini beklemeden hastanelere ve aile hekimlerine başvurarak aşı olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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