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Bitlis'te aşıda 'mavi' seferberliği; 100 kişilik ekip sahada

DHA

Bitlis'te aşıda 'mavi' seferberliği; 100 kişilik ekip sahada


Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs risk haritasında 'sarı' kategorideki Bitlis'te, aşının yaygınlaşması için sağlık çalışanları seferberlik başlattı. Köylerde kapı kapı dolaşan ekipler, kentteki aşı oranını yükseltip 'mavi' kategoriye geçmek için yoğun çalışıyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte yüzde 67,6 olan aşılama oranını yüzde 75'e yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de aşı programında yüzde 67,6 olan Bitlis, koronavirüs risk haritasında 'sarı' kategoride bulunuyor. Yoğun bakımdaki hasta sayılarının yüksek olduğu kentte, aşılama oranını artırmak için 100 kişilik ekiple çalışma yürütülüyor. Kırsal köy ve mahallelerde kapı kapı dolaşan ekipler, aşı olmayanları ikna ediyor. Sağlık görevlileri, merkeze bağlı Yumrutepe Mahallesi'nde aşı çalışması yürütürken, Vali Oktay Çağatay, aşı oranını yüzde 75'e çıkarmak için yoğun mesai harcayan ekiplere teşekkür etti.
'HEDEFİMİZ 'MAVİ' KATEGORİYE GEÇMEK'
Vali Çağatay, hedeflerinin yakın zamanda 'mavi' kategoriye geçmek olduğunu belirterek, "Koronavirüsle mücadele konusunda şu anda elimizdeki tek argümanın aşı olduğunu bütün dünya biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Aşılama konusunda tüm Türkiye´nin seferber bir halde çalıştığını biliyoruz. Ne yazık ki, Doğu ve Güneydoğu illerimizin içerisinde Bitlis´in de olduğu bu bölgede aşılama konusunda vatandaşlarımızdan yeterli teveccühü görememiştik. Ama son zamanlarda Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık ekiplerimiz büyük özveriyle sahaya bütün emeklerini yansıttılar. Yaklaşık 100 civarında ekip kurduk. Bu arkadaşlarımız her biri 3´er, 4´er kişiden oluşan ekiplerle kapı kapı gezerek, icabında meralarda göçerleri, arıcılarımızı ziyaret ederek, orada aşılama faaliyetlerini yürütüyorlar. Aşılama konusunda tereddütleri olan vatandaşlarımızı da ikna ederek bu işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar" dedi.
'AŞI KONUSUNDA TEREDDÜT ETMESİNLER'
Bitlis'in 'sarı' kategoride yer aldığını söyleyen Vali Çağatay," Bitlis´e mavi yakışır diyerek maviye kavuşacağız. Ne yazık ki Covid-19 konusunda ciddi bir yoğunluk yaşandı. Şu anda da kısmen devam ediyor. En son Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız verilere göre, ilimiz aşılama oranına göre 67,6 ile sarı kategoride aşılama faaliyetini devam ettiriyor. Birkaç gün içerisinde yüzde 75´le mavi renge biz de kavuşacağız. Vatandaşlarımızın aşılama konusunda en küçük tereddütleri olmasın. Ben kendim 2 doz Sinovac aşısı, üzerine 2 doz da Biontech aşısı oldum. Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğunu, bakanlarımızın tamamının olduğunu biliyoruz. İnşallah sağlıklı günlere hep birlikte kavuşacağız" diye konuştu.
'HASTALIKTAN KURTULMANIN TEK YOLU AŞI OLMAKTAN GEÇİYOR'
Sağlık çalışanı Süleyman Aksev ise, kentteki aşı oranını yükseltmek için kapı kapı dolaştıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 20 günden beri ev ev, sokak sokak gezerek vatandaşlarımıza aşı yapmaya çalışıyoruz. Aşılama konusunda zaman zaman vatandaşlarla sıkıntılar yaşıyoruz. Onları ikna etme ve aşının zorunluluğunu anlatmaya çalışıp, aşılamaya çalışıyoruz. Bu hastalıktan korunmamızın tek çaresi aşıdır. Onun için vatandaşlarımızdan aşı konusunda duyarlı olmalarını, sadece bizlerin gelmelerini beklemeden hastanelere ve aile hekimlerine başvurarak aşı olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ-Ceren ÇALIŞKAN
2021-09-08 12:11:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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