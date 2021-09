Aşı ekipleri Bitlis’i mavi şehir yapmak için çalışıyorlar Bitlis korona virüs aşı haritasında 'mavi’ renge dönmek için seferber oldu

– Bitlis’te İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 100 mobil aşı ekibi, Bitlis’i mavi şehir yapmak için çalışıyor.

Bitlis’te mobil aşı ekipleri aşılamanın arttırılması için şehrin en ücra yerlerine giderek mavi kategori için mücadele veriyor. Sağlık çalışanları her gün kilometrelerce kat ettikleri yollarla merkezde, ilçelerde, köylerde, yaylalarda şehrin en ücra noktalarına kadar giderek vatandaşları aşılamaya davet ediyor. Kırsal alanlarda ve yaylalarda aşı çalışmalarını sürdüren mobil ekipler, Tatvan’ın Güreşçi köyünde yaylada çadırlarda yaşayan Koçerlere/Göçerlere aşı yapıyor.

Bitlis’i mavi şehir yapmaya canla başla çalışmaya sonuna kadar devam edeceklerini belirten Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Gülver Gülen, “Şu an ilçe merkezimize bağlı Güreşçi köyündeyiz. Güreşçi köyünün yaylalarında hayvancılık yaparak geçinen Koçerlerimizi aşılamak için buradayız. Gittiğimiz köyler ne kadar uzak, ne kadar zor olsa dahi bizler en ücra noktadaki vatandaşımızı aşılamak için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü olarak oluşturduğumuz 100 mobil aşı ekibimizle merkezde, ilçelerde, köylerde, dağlarda, yaylalarda kısacası artık her yerdeyiz. Evet, sağlık çalışanları olarak yoruluyoruz fakat gittiğimiz köylerde çok güzel karşılanıyoruz. Onların hayır dualarını alıyoruz. Bu dualar gücümüze güç kattığına inanıyoruz. Şunu net bir şekilde biliyoruz ki bizim pandemiden tek kurtuluş yolumuz aşı. Aşı aynı zamanda umudumuz ve biz bu umudu tüm vatandaşlarımıza taşımaya Bitlis’imizi mavi şehir yapmaya canla başla çalışmaya sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

