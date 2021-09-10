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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VEDAŞ’ın Bitlis’te yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

İHA

VEDAŞ’ın Bitlis’te yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, tüketicilerine verdiği hizmet kalitesini daha da artırmak amacıyla gerçekleştirdiği yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
VEDAŞ’ın Bitlis’te yaptığı çalışmalar hakkında açıklama yapan İl Müdürü Abdulmelik Özsoy; “Enerji altyapımızı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz yatırım, bakım ve onarım çalışmalarımızı merkez, ilçe ve kırsal bölgelerimizde kapsamlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Özellikle havai hatların yer altına alınması, teknolojinin elektrik şebekesine entegrasyonu, yeni sokak aydınlatma tesislerinin devreye alınması gibi çalışmalarımızla tüketicilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini daha da artıyoruz” dedi.

“Kesintisiz Enerjide Doğal Yaşam Hassasiyeti”
Enerji altyapısını güçlendiren yatırım çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarına da ağırlık verildiğini vurgulayan Özsoy; “Kuşların şebekemize temas ederek zarar görmesini önlemek amacıyla kuş nüfusunun yoğun olduğu bölgelerdeki şebekemizde izole malzeme montajlarına devam ediyoruz. Şebekemizin adeta röntgenini çektiğimizi fizibilite çalışmaları sonucunda arıza oluşma potansiyeli olan hatlara öncelik vererek bakım ve onarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde etkili olan çetin kış şartlarına şebekemizi hazır hale getirmek için planlamamız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bakım, onarım ve yatırım çalışmalarımızla tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitemizi her geçen gün daha da artıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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