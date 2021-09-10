Tatvan'daki Milli Takım kampı sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Muaythai Federasyonu işbirliği ile Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen 9 günlük Milli Takım kampı sona erdi.

13 Aralık'ta Tayland’da düzenlenecek olan Dünya kupasına hazırlık için 1 Eylül'den bu yana Tatvan'da kampta bulunan milli takım sporcuları oldukça verimli bir kamp süreci geçirdi. Toplam 50 sporcu ve 25 antrenörün katıldığı kampı başarılı bir şekilde tamamlayan milli sporcular 13 Aralık'ta Tayland’da düzenlenecek olan Dünya kupasında ülkemizi temsil edecek. Türk Milli Takım kampını ilk defa Tatvan’da yaptıklarını söyleyen Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Salih Aygün, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi. Kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten As Başkan Aygün, "Milli takımımızın birinci etabını Didim’de yapmıştık. Bu ikinci etap kampımız. Tatvan bizleri çok güzel bir şekilde ağırladı. Gençlerimiz günde çift idman yaptı. Rakımın yüksek olması, doğal ve kültürel varlıkların çok sayıda olması kampın oldukça başarılı geçmesini sağladı. Sporcularımız antrenörlerimizin eşliğinde disiplinli antremanlarının yanında Van Gölü’nde yüzdüler, piknik yaptılar, Nemrut Kalderasının eşsiz güzelliğinde koşularını yaptılar. Fiziksel olarak güçlenmenin yanında bedenen ve ruhen motive oldular. Milli takımımız 120 ülke arasında en son dünya üçüncüsü olmuştu. Takımımıza güveniyoruz. Bu seneki takımımız çok istekli. Bayrağımızı daha iyi sıralamalarda dalgalandırmayı Umut ediyoruz. Milli sporcularımıza başarılar diliyoruz. Milli Takım kampımızın çalışmalarına destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Bitlis Valiliği, Tatvan Kaymakamlığı, Bitlis Belediye Başkanlığı, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız ile destek veren işadamlarımıza ve Bitlis halkına şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.

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