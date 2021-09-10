Tarihi 'Bitlis Evi', kadın eliyle hayat buldu



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 116 yıl önce yapılan ve 2 yıl önce sahiplerince boşaltılan 2 katlı 'Bitlis Evi', Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Bitlis Girişimci Kadınlar Derneği'nce restore edildi. 4 odalı 'Bitlis Evi'nin, kent kültürünün tanıtımında kullanılacağı belirtildi.

Tarihi camileri, hanları, hamamları ve evleri ile ünlü Bitlis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon çalışmaları sürüyor. Kişilere ait olan tescilli 233 sivil mimarinin korunmasına yönelik de çalışmalar yapılıyor. Kent merkezindeki Taş Mahallesi'nde, Otolar ailesince 1905 yılında yapılan, 2 yıl önce de boşaltılan 2 katlı tarihi sivil yapı için de çalışma başlatıldı. Bitlis Girişimci Kadınlar Derneği'nce hazırlanan proje, Kültür Turizm Bakanlığı'nın 'Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım ve Uygulama Projesi' fonu ile desteklendi. Dernek, 120 bin liralık destekle evin yıkılmaya yüz tutan bölümlerini onararak, iç dekorasyonunu yaptı. Yaşam alanı haline dönüştürülen 4 odalı evin, kent kültürünün tanıtımında kullanılacağı belirtildi.

'BU TÜR YAPILARIN HAYAT BULMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Bitlis Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Metin Çoban, bu tür mekanların ancak yaşam alanı haline dönüştürülerek korunabileceğini söyledi. Evin, Bitlis´in sembolik yapılarından biri olduğunu belirten Çoban, "Restorasyonu yapılan ev, Girişimci Kadın Derneği üyelerinin faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için tahsis edildi ve artık hayat bulmuş durumda. Bitlis'teki bu tür yapıların hayat bulması çok önemli. Bu yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde önemli bir girişim. Bundan sonra da eksikliklerin giderilmesi için destek bekliyoruz" dedi.

'BİTLİS'TE BU TARİHİ EVLER ÇOK FAZLA'

Bitlis Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Gül Göktekin de evi yaşanabilir mekan haline dönüştürdüklerini belirterek, "Çalışma yaparken çok dikkat ettik. Eskiden içinde yaşam olan Bitlislilere ait evlerde ne varsa özenle o malzemeleri kullanmaya çalıştık. Fiziksel ve yaşam tarzı olarak da bugüne taşımaya çalıştık. Bu bizim açımızdan çok güzel bir şey. Bunun bir emsal teşkil edeceğine de inanıyoruz. Bitlis´te bu tür tarihi evler çok fazla. Göç veren bir kent olduğumuz gibi geleneksel yaşam tarzlarımız da giderek değişiyor. Amacımız, bu geleneksel yaşamın unutulmamasını sağlamaktır. Ayrıca pencerelerimizin, kapılarımızın onarımdan geçirilmesi ve eksiklerin giderilmesi için de destek bekliyoruz. Burada tandır evimiz var, ekmek yapıyoruz. Çömlek atölyemiz var. Üretiyoruz. Kadınlarımız burada üreterek, emek vererek aile ekonomilerine de katkı sunuyorlar. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-09-10 16:34:55



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