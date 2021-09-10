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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da bıçaklı kavga: 1 ölü

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Tatvan’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tatvan ilçesinde dün öğle saatlerinde S.Ö. ile C.G. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüdüğü kavgada S.Ö aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. C.G. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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