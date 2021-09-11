Okullarda aşı çalışması başladı

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde okulların açılmasıyla birlikte velilerin onayı ile öğrenciler, mobil sağlık ekipleri tarafından okullarda aşı olmaya başladılar.

Bitlis’in mavi kategoriyi yakalaması kapmasında İl sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 100 mobil aşı ekibi, aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda okulların açılmasıyla birlikte velilerin onayı ile öğrenciler, mobil sağlık ekipleri tarafından okullarda aşı olmaya başladılar. Eğitimin devam etmesi için herkesi aşıya destek olmaya davet eden Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İzzet Oruk, “İlçe Sağlık Müdürlüğünden görevli arkadaşlarımız okulumuzu ziyaret ettiler. Burada gönüllülük esas olmak üzere velilerimizin onayı alınarak isteyen çocuklarımıza aşı yapıldı. Aynı zamanda personelimiz bizlerde aşısı eksik olanlara aşı yapılmaya devam ediliyor. Şuanda uzun süredir bu salgın sürecinde eğitim aksamaktadır. İnşallah insanlar buna biraz daha duyarlı bir şekilde davranır aşılarını olurlarsa eğitimi hiç sekteye uğratmadan, hiç ara vermeden devam ettirmiş oluruz ve çocuklarımız eğitimden uzak kalmamış olacaklardır. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz” dedi.

İlçede aşı çalışmalarının devam ettiğini belirten sağlık personeli Elif İpek Karaca, “Bugün itibariyle okullarımızda toplu aşılamaya başlamış bulunmaktayız. Ailelerin onayıyla öğrencilerimize Covid19 aşısı yapmaktayız. Ailelerimiz mümkünse 15 yaş üstü çocuklarına Edevlet üzerinden çocuklarım kısmını tıklayarak aşı talebi oluştursunlar ve aşılarını yaptırsınlar. Şuan okullarımızda katılım gayet iyi ve çocuklarımız aşı olmak istiyorlar. Aşıya karşı dirençli değiller, bilinçliler. Ailelerimizde bu konuda bize yardımcı oluyorlar. Ailelerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gülver Gülen, “Eğitimin aksamaması için öğrenciler ve veliler de aşı konusuna duyarlılık göstererek aşılarını yaptırıyorlar. İlçe sağlık çalışanları olarak aşılama çalışmalarını İl sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda özveriyle devam edeceğiz” dedi.

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