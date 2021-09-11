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Tatvan’da trafik kazası: 1 yaralı Kazaya karışan sürücülerin akrabaları birbirine girdi

İHA

Tatvan’da trafik kazası: 1 yaralı Kazaya karışan sürücülerin akrabaları birbirine girdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, TatvanAhlat karayolu üzerinde meydana geldi. Süratli olduğu iddia edilen ve sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen Volkswagen Amarok kamyonet, seyir halinde olan İbrahim A. yönetimindeki 06 GE 6581 plakalı Volvo S60 model otomobile arkadan vurup olay kaçtı. Sürücü İbrahim A. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün durumu iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aracıyla vurup kaçan ve ismi öğrenilemeyen şahıs Tatvan Sorgun mevkiinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Kazadan sonra, TatvanAhlat Caddesi üzerinde kazaya karışan sürücülerin akraba ve arkadaşları arasında kavga çıktı. Emniyet ekipleri kavgaya müdahalede bulundu. Çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

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