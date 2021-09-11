Bitlis'te 9 köy ve mezralarında 'terör' nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA), BİTLİS'te, Jandarma Alay Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon öncesinde merkeze bağlı 9 köy ve mezralarında teröristlerin yakalanması için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine 9 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Keçili, Ortakapı, Döşkaya, Güven, Karınca, Sarıkonak, Harmanyeri, Esenburun, Direktaşı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 21.30´dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-09-11 22:15:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.