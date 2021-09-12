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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aktivistlerden Nemrut Dağı’nda 360 derecelik farkındalık yürüyüşü

İHA

Aktivistlerden Nemrut Dağı’nda 360 derecelik farkındalık yürüyüşü

– Nemrut Dağı ve çevresine dikkat çekmek amacıyla 3. Nemrut Dağı Çanak Yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan aktvisitler, Nemrut çanağını 12 saatte 360 dereceyle dolaşacaklarını dile getirdiler.
Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen 3. Nemrut Dağı Çanak Yürüyüşü'ne Tatvan Belediyesi, Bitlis Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı da destek verdi. Bölgede 360 derecelik yürüyüş yapmayı hedefleyen 70 kişilik grup, aynı zamanda Nemrut Dağı'ndan Bitlis’te bulunan üç gölü de görmeyi amaçlıyor.
‘Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın’ sloganıyla başlayan yürüyüşte Nemrut çanağını 12 saatte 360 dereceyle dolaşacaklarını belirten Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, “Nemrut Kalderası, Van Gölü havzasının en nadide yerlerinden bir yer. Volkanik sönmüş bir dağ. İçerisinde Ilık Göl, Soğuk Göl, buhar bacaları, endemik türlerin olduğu çok zengin bir yer. Son zamanlarda ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ olarak da tescillendi. Nemrut Kalderası, gerçekten turizme kazandırılması gereken çok önemli bir nokta. Amacımız buraya dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve bu zenginliği tanıtmak. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Nemrut zirvelerinden tam 360 derece dönecek şekilde bir etkinlik olacak. Yaklaşık 70 kişilik bir sporcu ve aktivist kafilemiz var. Biz bu zirvelerde Van Gölü’nü, Nemrut’un iki gölünü ve Nazik Gölü olmak üzere üç gölü aynı anda görmüş olacağız” dedi.
Hazal İnan isimli aktivist ise, “Vangölü Aktivistlerinin etkinliklerine katılmayı seviyorum. Çünkü Nemrut kraterinin güzelliklerini görme fırsatı buluyoruz böylece. Daha önce de etkinliklere katıldım. Süphan, Nemrut ve Tendürek dağlarına çıktım. Buradaki doğal güzellikleri herkesin görmesini tavsiye ediyorum. Herkesi buraya bekliyorum” şeklinde konuştu.
Şanlıurfa Siverek’ten etkinliğe katılan Dilan Yüksekkaya isimli aktivist de, “Çanak etrafında 360 derece zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Ama başarılı olacağımızdan şüphe yok. Bakalım güzel zamanlar bizi bekliyor” dedi.
Konuşmaların ardından yürüyüş başladı.

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