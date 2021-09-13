Nemrut Dağı'nda yürüyüşe çıktılar, arkadaşları rahatsızlanınca yardım istediler



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-NEMRUT Dağı'nda yürüyüş yapmak için yola çıkan 6 kişilik ekipten birinin kalp spazmı, birinin de düşerek yaralanmasıyla ekipler seferber oldu. 8 saat süren çalışmanın ardından 6 kişilik ekip kurtarıldı.

Muş'tan gelerek Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü çanağında doğa yürüyüşü yapmak isteyen 6 kişilik grup, saat 18.00 sıralarında yola çıktı. Yaklaşık 25 kilometre yürüyen ekipten birinin kalp spazmı, birinin ise düşerek yaralanmasıyla ekip, saat 22.00 sıralarında 112'den yardım istedi. Bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), AFAD, ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Araçların bulunduğu yerden yaklaşık 10 kilometre yürüyen ekipler, saat 02.00 sıralarında kalp spazmı geçiren Bayram Güzel ve düşerek yaralanan Serhat Vural'ı buldu. İlk müdahalenin ardından Vural ve Güzel, gece karanlığında sedyeyle taşınarak ambulansa getirildi.

UMKE ekibinde görevli Erol Öndaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden UMKE ekiplerine haber ulaşması üzerine yola çıktıklarını belirterek "Nemrut Krater Gölü´nde çanak yürüyüşü yapan 6 kişilik ekipten iki kişinin yaralandığı bilgisine ulaştık. Birinin kayadan düşme diğerinin ise kalp spazmı geçirdiğini duyduk. Ahlat Komando Birliği, Ahlat İlçe Jandarma ekipleri, AFAD ile yola çıktık. Yaralıları sedye ile taşıyarak ambulansa teslim ettik" diye konuştu.

Dağcılardan Yunus Vural ise arkadaşlarıyla Muş'tan gelip dağ yürüyüşü yapmak için tırmandıklarını belirterek "Yolda Bayram Güzel'in kalbi sıkıştığı için yürüyüşe devam edemedik. Dağın başında biraz oturduk. Arkadaşımız üşümeye başladı. Biraz ateş yakıp ısıtmaya çalıştık. Aynı zamanda durumu 112'ye bildirdik. Biraz daha yürümeye başladık. Bu arada Serhat da düşerek sırtında ve ayağında ağrılar oluştu. Bizi kurtarmaları için oturup bekledik. Sağ olsunlar gelip bizi kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-09-13 09:34:33



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