Su altı tutkunlarının yeni gözdesi Van Gölü'nün derinlikleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su altı tutkunlarının yeni gözdesi Van Gölü'nün derinlikleri

İHA

Su altı tutkunlarının yeni gözdesi Van Gölü'nün derinlikleri

Masmavi görüntüsü ve doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, su altı tutkunlarının da dikkatini çekmeye başladı.
Bitlis ve Van il sınırlarında bulunan Van Gölü'nün derinliklerini keşfetmek isteyen su altı sporları tutkunu dalgıçlar soluğu Van Gölü'nde alıyor. Son dönemlerdeki uluslararası yarışmalarla ününü tüm dünyaya yaymayı başaran Van Gölü, artık su üstü sporlarının yani sıra su altı sporlarına da ev sahipliği yapıyor.
Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri keşfetmek isteyen Su altı sporları tutkunu Dalgıç Salih Aygün, Dalış Eğitmeni İshak Geylani ile birlikte Van Gölü'nün Tatvan kıyılarında dalış gerçekleştirdi. Van Gölü'nün su sporları tutkunlarının yeni dalış merkezi olma yolunda olduğunu vurgulayan Aygün, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün su altı sporlarıyla cazibesini arttırdığını söyledi. Van Gölü havzasının eşsiz güzelliğinin yanında son yıllarda yapılan su altı dalışlarıyla keşfedilen mikrobiyolitller, lahitler, mezarlar ve Ruslardan kalma batık teknelerle daha cazip hale geldiğini ifade eden Aygün, Van Gölü fotoğrafının daha önce NASA tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında rakiplerine yüzbinlerce oy fark atarak birinci seçildiğini anımsattı.
Van Gölü'nde dalmanın ayrı bir keyif verdiğini vurgulayan Aygün, "Van Gölünün maviliği NASA’dan sonra Çinli Astronot Liu Boming’in de dikkatini çekti. Liu Boming isimli astronot, Van Gölü’nü bir Anka kuşuna benzetti. Bu manada bizlerde Van Gölü'nün derinliklerini keşif için bir dalış gerçekleştirdik. Van Gölü havzasında bulunan onlarca dalış noktasını tespit ettik. Bu dalış noktalarına yolculuk için su altı tutkunlarını bekliyoruz. Meraklılarını Van Gölünün eşsiz güzellikleriyle buluşturmaya hazırız" dedi.
Van Gölü’ne keyifli dalışlar için hazır olduklarını söyleyen Dalış Eğitmeni İshak Geylani, “Herkesi Van Gölü'ne dalış yapmaya davet ediyorum. Korona virüsün olmadığı tek yer suyun altıdır. Dalıcılarımızın sağlıklı ve güvenli dalması için tüm dalış ekipmanlarımızı virüslerden arındırarak, sağlığa zararlı olmayan dezenfeksiyon maddeleriyle steril hale getirdik. Dalışa hazırlık esnasında sosyal mesafeyi koruyarak, oturma düzeni hazırladık. Yeni normalleşme döneminde emniyetli ve keyifli dalışlar için hazırız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlat’ta yarım ay geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Ahlat’ta yarım ay geceyi aydınlattı
Ahlat’ta proje istişare toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Ahlat’ta proje istişare toplantısı düzenlendi
Nemrut Dağı'nda yürüyüşe çıktılar, arkadaşları rahatsızlanınca yardım istediler
YEREL HABERLER Nemrut Dağı'nda yürüyüşe çıktılar, arkadaşları ...
Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Nemrut Dağı'nda mahsur kalanlar komandolar tarafından ...
Aktivistlerden Nemrut Dağı’nda 360 derecelik farkındalık yürüyüşü
YEREL HABERLER Aktivistlerden Nemrut Dağı’nda 360 derecelik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.