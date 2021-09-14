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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te çiftçiler çalıştıkları tarlada aşı oluyor

İHA

Bitlis’te çiftçiler çalıştıkları tarlada aşı oluyor

– Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs risk haritasını ‘sarı’ renkten ‘mavi’ye dönüştürme mücadelesi devam ederken, mobil sağlık ekipleri tarlalara giderek çiftçilerin aşısını yapıyor.
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü mobil sağlık ekipleri, tarlada çalışan çiftçileri de unutmadı. Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde domates eken çiftçilerin aşılarını yapan sağlık ekipleri, risk haritasında ‘mavi’ kategori için mücadeleye devam ediyor.
Sağlık personellerinin tarlaya gidip aşılama yapmasından memnun olan çiftçi Mehmet Emin Aslan; “Sağlık ekipleri yanımıza gelerek aşımızı yaptılar iyi oldu, memnunuz. Allah devletimize zeval vermesin. Çiftçiyiz domates ekiyoruz. 2’nci aşımızı olduk” dedi.
Bitlis’e mavinin yakıştığını belirten Hemşire Pınar Küçükçayır, “Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyündeyiz. Aşıya ulaşamayan çiftçilerimizi aşılamak için buradayız. Bütün vatandaşlarımızın aşıya duyarlı olmasını istiyoruz. Bitlis’e mavi yakışır” diye konuştu.
Korona virüs risk haritasında ‘mavi renk’ için çabaladıklarını belirten Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gülver Gülen; "Şu an Tatvan’a bağlı Kıyıdüzü köyündeyiz. Tarlalarda çalışıp merkeze inemeyen çiftçilerimizi aşılama çalışmamız devam ediyor. Korona virüs risk haritasında sarı renkteyiz. Hedefimiz bu rengi maviye çevirmemizdir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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