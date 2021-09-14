Hizan’da ‘İlköğretim Haftası’ kutlandı

– Bitlis’in Hizan ilçesinde ‘İlköğretim Haftası’ düzenlenen etkinliklerle kutlandı

Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘İlköğretim Haftası’ etkinlikleri kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör tarafından Atatürk büstüne çelenk konulması başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla sona erdi. Programın ikinci bölümü ise Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlkokulunda devam etti. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrencilere olan mesajı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra öğrenciler tarafından şiirler okunarak gösteriler sergilendi. Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.