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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Van Gölüne karşı satranç eğitimi

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 yaş ve üzerindeki çocuklar, Van Gölü manzarasına karşı satranç eğitimi alıyorlar.

(Özel) Van Gölüne karşı satranç eğitimi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 7 yaş ve üzerindeki çocuklar, Van Gölü manzarasına karşı satranç eğitimi alıyorlar.
Tarihi uzun yıllara dayanan satranç, Tatvan’da da küçük çocukların eğlencesi haline geldi. Van Gölü manzarasına karşı eğitim verdiklerini söyleyen Tatvan ilçe satranç temsilcisi, antrenör ve il hakemi olan Selahattin Bayav, “Çocuklarımızın ferah bir ortamda satrancı oynaması için elbette ki yerimizi de biz ferah olarak seçtik. Gördüğünüz gibi derneğimizden Van Gölü manzaralı sahili ile birlikte çok ferah ve nezih bir ortamda kursumuzu devam ettiriyoruz. İnşallah ileriki zamanlar da katmerli olarak bunlara devam edeceğiz” dedi.
Satrancın çocuklar üzerindeki faydasına değinen beden eğitimi öğretmeni ve satranç antrenörü Muhammet Bulut, “17 yıldır satranç sporculuğu yapıyorum. Son 5 yıldır da satranç antrenörlüğü yapıyorum. Tatvan Satranç Kulübü olarak çocuklara satranç dersi veriyoruz. Satrancın çocuklarda ki faydası çocukların sosyalleşmesi, çocukların zihinsel gelişimi, çocukların hesap yeteneğinin artması ve sayısal yeteneğinin artması anlamında satranç faydalı oluyor. Bizde Tatvan Satranç Eğitim Derneği olarak bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Satrancın çocuğunun gelişiminde katkısını gördüğünü aktaran veli Serkan Saçın, “Tatvan satranç eğitimi denince akla ilk gelen üstat Selahattin Bayav’ın katkılarıyla 7 yaşındaki oğlum Emir Ali Saçın, Bitlis genelinde il birincisi oldu. Akabinde bu başarısını Selahattin öğretmeninin destekleriyle eğitimleriyle başarısını devam ettirdi. Bu sene içinde de Bitlis il birincisi oldu. Çocuğumun zihinsel gelişiminde, psikolojik gelişiminde satrancın birebir faydasını gördük. Bu konuda tekrardan emeği geçen hocalarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Kursun en küçük öğrencisi Nurdamla Bayav, “Satranç biliyorum. Eğleniyorum. Onunla oynamakla zamanımı çok güzel geçiriyorum” dedi.

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