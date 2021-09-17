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Milletvekili Kiler ve Taşar’dan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’a ziyaret

İHA

Milletvekili Kiler ve Taşar’dan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’a ziyaret

AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’ı ziyaret etti.

Ahlat’ta bir dizi açılış ve ziyaretler gerçekleştiren milletvekilleri Kiler ve Taşar, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’ı makamında ziyaret etti. Milletvekilleri Kaymakam Fikret Dağ’la bir süre görüşerek Ahlat’ta yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında istişarelerde bulundu. Ziyarette milletvekillerine Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç’te eşlik etti.

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