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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’te öğrencilerin ürettiği boyalar okulların ihtiyacını karşılıyor

İHA

Bitlis’te öğrencilerin ürettiği boyalar okulların ihtiyacını karşılıyor

Bitlis Cemil Özgür Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından üretilen boyalar, il genelindeki okulların ihtiyacını karşılıyor.
Bitlis Cemil Özgür Endüstri Meslek Lisesinde döner sermaye yöntemiyle kurulan imalathanede, öğrenciler tarafından iç ve dış mekan duvar boyası üretiliyor. Günlük ortalama 1 ton iç ve dış mekan boyaları üreten öğrenciler, hem kazanıyor hem de Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesine yüzde 30’luk katkı sağlıyor. İlk olarak korona virüs salgını nedeniyle dezenfektan üreten okul, bunun yanı sıra hijyen ürünleri ve boya imalatı da yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan pandemi dolayısıyla bölgeye ve kendi öğrencilerine yönelik üretimler gerçekleştirilen okulda; kimya bölümü öğrencileri, plastik ve tavan boyası üreterek 732 okulun ihtiyacını karşıladı.
Bitlis Milli Eğitim Müdür M. Emin Korkmaz, her yıl okulların bakım onarımları için yaklaşık 1213 ton boya kullandıklarını ifade ederek, bu atölye ile yüzde 30 civarında kar sağladıklarını söyledi. Talep üzerine piyasaya da boya üretebileceklerini dile getiren Korkmaz, burada öğrencilerin üreterek hem öğrendiğini, hem de kendilerine döner sermayeden para kazandıklarını söyledi. Korkmaz, “Her gün 1 ton tavan boyası, plastik boya üretebiliyoruz. Burada hem plastik boya hem tavan boyasını piyasayla rekabet edebilecek düzeyde üretebiliyoruz. Bu bölümde öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte çalışıyorlar. Ürettikleri boyadan elde ettikleri döner sermayeden hem öğretmenlerimiz hem çocuklarımız para kazanıyor. Bunun dışında işi öğreniyorlar. İleride inşallah kendi alanlarında, kendi sektörlerinde işlerini kurarlar. Hem işveren olacaklar hem yanlarında istihdam edecekleri elemanları bulacaklar. Böylelikle ülke istihdamına, ülke ekonomisine katkı sunmuş olacaklar” dedi.
Bitlis’te 732 okulun olduğuna değinen Korkmaz, “Bu okullarımızın genelde dış cepheleri giydirilmiş ama iç cephelerinde boya ihtiyacımız hat safhada. Şu ana kadar üretilen tüm boyayı biz tükettik, tüketmeye devam edeceğiz. Normalde 24 derslik bir okulumuzun neredeyse iç cephesine 1 ton boya gidiyor. Burada üretilen boyaların ilk etapta müşterisi biziz, biz tüketiyoruz. İsteyen her vatandaş döner sermayeye parasını yatırdıktan sonra her renkte, her kalınlıkta, her şekilde biz kendisine boya üretimini yaparak teslim ederiz. Sipariş üzerine boya üretilir. Yeni üretim olduğu için şu anda bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor” ifadelerini kullandı.
Fiyat olarak piyasanın altında üretim gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Korkmaz, “Piyasa fiyatının çok daha aşağısına vermek istemiyoruz. Vatandaşlara verildiğinde ayrı bir fiyat belirleme yetkisi okul idaresindedir. Ben bu anlamda kurulmasında, üretim aşamasında ve üretimde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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