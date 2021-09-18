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Doç. Dr. Adem Palabıyık: “AK Parti, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ‘Büyük çadır’ politikasını uygulamalıdır”

İHA

Doç. Dr. Adem Palabıyık: “AK Parti, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ‘Büyük çadır’ politikasını uygulamalıdır”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kültürel ve Sosyal Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Adem Palabıyık, AK Parti’nin bölge siyaseti ile alakalı olarak siyasal analizlerde bulundu. Palabıyık, “AK Parti, Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde ‘Büyük Çadır’ politikasını uygulamalıdır” dedi.
AK Parti’nin bölgedeki siyasetine ilişkin konuşan BEÜ Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, “Siyaset literatüründe önemli kavramlardan biri olan 'büyük çadır' kavramı vardır. Bu kavram büyük ya da geniş kapsamlı taraf, seçmenleri farklı bakış açıları ve ideolojilerden çekmeyi amaçlayan bir tür siyasi oluşum olarak tanımlanır. Bu anlayış belirli bir ideolojiyi savunan ve bu ideolojiye bağlı olan seçmenleri arayan diğer partilerin aksine çeşitli ideolojilerden oluşan bir yaklaşıma sahiptir. Tüm siyasi görüşlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır ve bir anlamda tarihsel blok kavramını aşan siyasal bir mücadeledir. AK Parti'nin, özellikle seçim sürecinde işlevselleştirmeye çalıştığı tarihsel blokların daha ötesinde olan ‘büyük çadır’ pratiği, HDP’yi pasifleştirecektir. Ayrıca sadece HDP’nin tabanında değil, AK Parti’ye sempati duyan fakat şu ya da bu sebepten başka siyasal arenada yer alan kesimlerin de AK Parti’ye yönelmesine sebep olacaktır” dedi.

“Büyük çadır siyaseti karşısında ‘Millet İttifakı’ çabucak çözülür”
“AK Parti’nin uygulayacağı ‘büyük çadır’ politikası karşısında Millet İttifakı ancak sarı gazetecilik, yani abartılı ve içi boş propaganda yapabilir ve hızlıca çözülür” diyen Palabıyık, sözlerine şöyle devam etti:
“Millet İttifakı’nın her siyasal söylemini sol popülizm ve Gulaş komünizmine dayandırması ve siyasal yelpazesini kategorilendirememesi siyasal krize sebep olacaktır. Tabanlar arasındaki sosyolojik farklılıklar şimdiden su yüzüne çıkmış ve liderlik tercihleri arasındaki görüş farklılıklarını ortaya koymuştur. Muhalefet partileri arasında karizmatik bir lider olmadığı için hala liderlik konusunun muğlak olduğunu ve Cumhur İttifakı’nın muhalefet partilerinin tabanlarına yönelik izleyeceği ‘büyük çadır’ politikası sonucunda ciddi kazanımlar elde edeceği aşikardır. Çünkü Millet İttifakı’nın geleceğe yönelik önemli bir siyasal kriz yaşayacağını bölge halkı görmüştür. Özellikle HDP ve İyi Parti arasındaki sosyolojik tezat, Millet İttifakı’nın sonunu getirebilir.”

“Büyük çadır AK Parti'ye siyasal hareketlenme sağlayacaktır”
Büyük çadır siyasetinin AK Parti’nin manevra alanını genişleteceğini belirten Palabıyık, “AK Parti, ‘büyük çadır’ kavramını pratikleştirirken sadece Saadet Partisi ile değil, yerel dinamiklerle de görüşmekte ve yerel siyasi aktörleri de genişleyen siyasal alana dahil etmeye çalışmaktadır. Böylece bir sentez olarak alınacak siyasal kararlar ‘büyük çadır’ içinde uygulanabilir hale gelecektir. Siyasal mozaik olarak da kabul edilen ‘büyük çadır’ kavramı, AK Parti'nin ülke siyaseti içinde yeniden ürettiği bir siyasal hareketlenme olacaktır. HDP’nin ve diğer muhalif partileri siyasal kanatları, bu çadır içinde yer alamayacağını anladığı için ontolojileri bölgede ürettikleri siyasete borçlu olduğu nefretin içinde hapsolmuş vaziyettedir. AK Parti’nin, muhalif tabana yönelik söylemlerini güncellemesi muhalefet partilerinin tabanları ile siyasal kanatları arasında ciddi uçurumlar oluşturabilir. Böylece gönlü AK Parti’den yana olan fakat muhalefet partileri içinde bulunan vatandaşlar yüzlerini yeniden AK Parti’ye döndürecektir” diye konuştu.

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