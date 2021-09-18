Bitlis’te gönüllüler çöp topladı

Bitlis’te, 18 Eylül Dünya Temizlik günü dolayısıyla gönüllüler tarafından çocuk parklarında temizlik etkinliği düzenlendi.

Dünya Temizlik Günü nedeniyle bir araya gelen Bitlis Belediyesi, Kızılay Bitlis Şubesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, çocuk parklarında temizlik yaptı. Etkinlikte sosyal sorumluluk mesajı veren gönüllüler, Beş Minare Mahallesindeki TOKİ parkında temizlik gerçekleştirdi. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kızılay Bitlis Kadın Kolları Başkanı Seda Şahin, 18 Eylül Dünya Temizlik günü dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Kızılay ile Lets do it’in ortak projesiydi. Kızılay bu yıl kadınlarıyla bu projede yer almak istedi. Bizlerde Kızılay Bitlis kadın teşkilatı olarak TOKİ parkını temizlik alanı olarak kendimize belirledik. Çocukların oyun alanlarını özellikle seçtik. Hem çevre temizliğini amaçladık. Hem de halkımıza da böyle bir temizlik mesajı vermek istedik” dedi.

Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Reşat Öztürk ise “Gençlerimizle birlikte bir farkındalık oluşturmak için bir araya gelerek temizlik çalışması yaptık. Gençlik Merkezi gönüllülerimiz, Bitlis Belediyesi ve Kızılay Bitlis Şubemizle birlikte bu programı gerçekleştirdik. Dünyayı aslında miras olarak değil de bizden sonraki nesle emanet olarak bırakmak istiyoruz. Bütün vatandaşlarımıza da tavsiyemiz çevremizi temiz tutmalarıdır. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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