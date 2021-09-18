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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çağatay’ın 19 Eylül Gazileri Günü mesajı

İHA

Vali Çağatay’ın 19 Eylül Gazileri Günü mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 19 Eylül Gazileri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Çağatay mesajında, “Bugün her karış toprağını kendi canından üstün sayan, esareti kabul etmeyen, bağımsızlığından asla ödün vermeyen yüce milletimizin kıymetli evlatlarına, kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade ettiğimiz önemli bir gündür” dedi.
Şehit ve gazilerin ülkenin bölünmez bütünlüğü korumak için canlarını kahramanca feda ettiklerini ifade eden Çağatay, mesajının devamında, “Canlarını ülkenin bekası, milletin bölünmez bütünlüğü için feda eden, üzerinde yaşadığımız coğrafyayı bizler için bir vatana dönüştüren aziz şehitlerimize minnettarız. Vatanımızın birliğini korumak, dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek gayesiyle ulvi bir mücadele veren kahraman gazilerimizi daima sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Gazilerimiz, tüm zorluklara karşı bu yurdu her türlü ihanete karşı koruyan; evlatlarımıza vatan sevgisini ve bu uğurda mücadele etmenin yüceliğini gösteren yaşayan efsanelerimizdir. Tarihimizin zaferlerle dolu sayfalarında, geçmişte olduğu gibi sizler tüm zorluklara karşı bu vatanın ebedi varlığı olan yurdunu her türlü ihanete karşı koruyan ve bu uğurda canını feda etmekten geri durmayan kahramanlarımızsınız. Bu kutsal topraklar, aziz şehit ve gazilerimizin destansı mücadelesi neticesinde bizlere emanet edilmiş, ay yıldızlı bayrağımız yine onlar sayesinde bu mukaddes vatan üzerinde özgürce ve gururla dalgalanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, yüce Türk ulusunun bağımsızlığı ile birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda ederek en yüksek mertebeye erişen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizden ebediyete intikal etmiş olanları rahmetle anıyorum. Aramızda olan gazilerimize de şükran ve minnetlerimizi sunuyor, tüm gazilerimizin ‘Gaziler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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