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Bitlis´te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden

DHA

Bitlis´te 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı- Yeniden


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-BİTLİS'te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen programla kutlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Üsteğmen Ayşe Bakan yaptı.
Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Bitlis Belediye Başkan Vekili Maşallah Kara, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, kurum amirleri, öğrenciler ve gaziler katıldı.
Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen program Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Ayşe Bakan yaptı. Gaziler Derneği Başkanı Medeni Solmaz'ın yaptığı konuşmanın ardından program asker ve öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.DHA-Bölge Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-09-19 12:40:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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