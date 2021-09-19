Ahlat’ta 19 Eylül Gaziler Günü

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Bitlis’in Ahlat ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Ahlat Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahlat Askerlik Şube Başkan Vekili Teğmen Süleyman Şahin yaptı. Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından program Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ’ın gaziler ve şehit ailelerini makamında ağırlamasıyla son buldu.

Düzenlenen törene Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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