Bitlis Belediyesinden temizlik çalışması

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki farklı mahallelerde yürütülen mıntıka temizliği devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, daha temiz bir Bitlis için çalıştıklarını belirterek, “Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz boş arazi, sokak ve caddelerdeki genel temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalarda ayrıca yabani otlar ve özellikle boş arsalarda gelişi güzel atılan çöp yığınları personellerimiz tarafından program dahilinde temizleniyor. Boş arazideki gelişi güzel atılan çöpler ve yabani otlar kentimiz için güzel bir görüntü oluşturmuyor. Bu yüzden de temizlik ekiplerimiz boş arazilerdeki çöpleri ve yol kenarlarında oluşan otları titizlikle temizliyor. Tüm sokaklarımızı temiz tutmak için çalışıyoruz. Mıntıka temizlik çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

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