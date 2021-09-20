Adilcevaz’da içme ve sulama suyu çalışması

Bitlis’in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede yapımı devam eden içme ve sulama suyu çalışmalarını yerinde inceledi.

Geçtiğimiz yıl baraj mevkiinde yapılan su deposu ve kaptajdan 5 bin metre uzunluğundaki 315’lik hdpe borularla Atatürk ve Alacaatlı mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılayan 800’lük su deposuna aktarılacak su sayesinde ilçenin içme ve sulama suyu sorunu çözülecek. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yapılan çalışmayla ilçenin içme ve sulama suyu sorununu büyük ölçüde gidereceklerini ifade ederek, “İlçemizin can damarı olan Kef Kalesi eteklerindeki baraj mevkiinde geçtiğimiz yıl çok güzel bir kaptaj ve içme suyu deposu çalışması yaptık. Hatta bu çalışmamızı İller Bankası çok beğendi ve örnek olarak diğer yerlere de yaydı. Adilcevaz’ın içme suyu yeterli ama isalede hata var. Biz bu kaptajdan devasa borularla suyu 800’lük depoya aktaracağız. Bu çalışmanın tamamlanmasıyla hayırlısıyla ilçemizin içme suyunda hiçbir sorun kalmayacak. Aynı zamanda geçmişte döşenen eski yıpranmış boruları da değiştirip ilçemizi modern ve çağdaş bir içme suyuna kavuşturacağız” dedi.

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