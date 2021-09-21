Bitlis'teki 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon başarıyla sonuçlandı

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Güvenlik güçleri tarafından önceki gün Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik başlatılan operasyonda 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Bitlis ve Siirt il Jandarma Komutanlığının istihbarı çalışmaları neticesinde “Eren11 Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş. Eyüp Fidan 2021136” operasyonu başarıyla sonuçlandı.

Operasyonda 1'i kadın 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 adet Kalaşnikov piyade tüfeği, 100 adet Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 8 adet Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 2 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el bombası, 2 adet sırt çantası, 2 adet şemsiye, 1 adet fotoğraf makinesi ve şarj cihazı, çeşitli miktarda yaşam, giyim malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

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