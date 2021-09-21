Bitlis’te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 3 adet Kalaşnikof silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Bitlis Ahlat Saka köyü mevkiinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mühimmat Arama Köpek Unsurları ile birlikte yapılan aramalarda, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 773 adet 7.62x39 çapında mühimmat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş olup, adli tahkikata başlanılmıştır. Güvenlik güçlerimizce kaçakçılıkla yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteğiyle kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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