Bitlis'te, arazide silah ve mühimmat ele geçirildi

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Ahlat ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahlat ilçesine bağlı Saka köyü mevkisinde silah ve mühimmat olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Arama köpeğinin de kullanıldığı operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetinde, araziye gizlenmiş 3 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 773 adet mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-09-21 21:15:45



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